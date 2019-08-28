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  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Заседание Нацсовета под председательством президента Казахстана состоится 6 сентября

CA-NEWS (KZ) -  Проведение первого заседания Нацсовета под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева запланировано на 6 сентября.

В Нур-Султане 28 августа состоялась организационная встреча по подготовке первого заседания Национального совета общественного доверия, передает «Хабар 24».

Политики, общественные деятели и журналисты за круглым столом обсудили вопросы, которые рассмотрят на предстоящем заседании.

Также стало известно, что в рамках Нацсовета создадут рабочие группы по трём направлениям: политическому, экономическому и социальному.

Крымбек Кушербаев, руководитель Администрации Президента РК:

- Работа Нацсовета затронет все важнейшие векторы государственного строительства: политическая, социальная, экономическая и, конечно же, самая главная – человеческое измерение. По каждому направлению было бы целесообразно сформировать рабочие группы, которые смогли бы сконцентрироваться на выработке комплексных предложений для обсуждения их на общем заседании Национального совета.

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