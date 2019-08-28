РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
6 паломников Таджикистана оштрафованы за пышные торжества по возвращению из хаджа

CA-NEWS (TJ) -  Возвращение таджикских паломников из Хаджа еще в разгаре и будет продолжаться до 3 сентября. Но сотрудники Комитета по делам религии и упорядочиванию обрядов уже отправили суд администравные протоколы в отношении 6 паломников, организовавшие пышные торжества по случаю своего возвращения из святых мест, передает Ахбор.

Закон РТ об упорядочивании обрядов запрещает организацию угощений по случаю паломничества и предусматривает штраф в размере 5500 сомони (почти 600 долларов) за нарушение этого пункта закона. Паломникам не воспрещается угощать близких лищь водой из святого источника Замзам и сушеными финиками.

Афшин Муким, пресс-секретарь Комитета религии, упорядочения традиций, торжеств иобрядов республики 28 августа сообщил, что только за последние дни сотрудниками этого ведомства было выявлено 6 случаев нарушения Закона об упорядочивании традиций паломниками, только вернувшимися из святых мест.

12-я статья закона об упорядочивании традиций запрещает организацию мероприятий ходжизиёрат, ходжиоши и ходжиталбон, то есть угощений в честь паломничества. Мероприятия по случаю проводов и встречи паломников, согласно этому закону, должны проводиться только в семейном кругу. За нарушение этого пункта закона предусмотрен штраф в размере 5500 сомони (около 600 долларов).

Между тем, паломникам не воспрещено угощать встречаюших водой из святого источника Замзам из города Мекки, а также сушеными финиками.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Токаев провел совещание по вопросам бюджетного планирования
  • В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
  • Сын и внук Дональда Трампа провели неделю в Монголии (фото)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×