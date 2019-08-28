6 паломников Таджикистана оштрафованы за пышные торжества по возвращению из хаджа

CA-NEWS (TJ) - Возвращение таджикских паломников из Хаджа еще в разгаре и будет продолжаться до 3 сентября. Но сотрудники Комитета по делам религии и упорядочиванию обрядов уже отправили суд администравные протоколы в отношении 6 паломников, организовавшие пышные торжества по случаю своего возвращения из святых мест, передает Ахбор.

Закон РТ об упорядочивании обрядов запрещает организацию угощений по случаю паломничества и предусматривает штраф в размере 5500 сомони (почти 600 долларов) за нарушение этого пункта закона. Паломникам не воспрещается угощать близких лищь водой из святого источника Замзам и сушеными финиками.

Афшин Муким, пресс-секретарь Комитета религии, упорядочения традиций, торжеств иобрядов республики 28 августа сообщил, что только за последние дни сотрудниками этого ведомства было выявлено 6 случаев нарушения Закона об упорядочивании традиций паломниками, только вернувшимися из святых мест.

12-я статья закона об упорядочивании традиций запрещает организацию мероприятий ходжизиёрат, ходжиоши и ходжиталбон, то есть угощений в честь паломничества. Мероприятия по случаю проводов и встречи паломников, согласно этому закону, должны проводиться только в семейном кругу. За нарушение этого пункта закона предусмотрен штраф в размере 5500 сомони (около 600 долларов).

Между тем, паломникам не воспрещено угощать встречаюших водой из святого источника Замзам из города Мекки, а также сушеными финиками.