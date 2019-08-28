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  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Великобритании приостановит работу до 14 октября

CA-NEWS (CA) -  Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что попросил королеву Елизавету II приостановить работу парламента до 14 октября. Это ограничит возможности парламентариев блокировать «жесткий» «Брексит» (выход Великобритании из ЕС без соглашения), передает "Ъ".

По плану правительства парламент не будет работать с 9 сентября по 14 октября. В этот день королева должна выступить с речью, в которой она по традиции «подробно изложит законодательную повестку дня».

«Мы выдвигаем новую законодательную программу по борьбе с преступностью, по здравоохранению, чтобы убедиться, что у нас есть все необходимое финансирование»,— заявил премьер. По мнению господина Джонсона, у парламентариев будет «достаточно времени» для обсуждения «Брексита».

Первоначально выход Великобритании из ЕС должен был состояться 29 марта. Его перенесли на 31 октября в связи с тем, что парламент трижды отклонил соглашение по «Брекситу». Один из наиболее серьезных пунктов договора — положения о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия (которая остается в ЕС).

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