За несколько дней про Узбекистан узнали миллионы людей - итоги Всемирного конгресса инфлюенсеров

CA-NEWS (UZ) - В интернете с 24 по 27 августа появилься массив контента с хэштегами вроде #visituzbekistan. Публикация за публикацией – и вот людей, которые узнали про Узбекистан, стало, как минимум, на пару миллионов больше. Самое приятное, что эта тенденция продолжится, передает Телеграм-канал "Город говорит".

#1. Mikki Tenazas (@mgtenazas) - тревел-блогер с аудиторией в 151 тысячу человек. Помимо личного аккаунта, имеет несколько «рабочих»: @thetravelpro - про лакшери и приключения, на который подписаны 580 тысяч человек, и @theglobewanderer с 2,5 млн подписчиков. Страницы стилистически похожи, контент частично дублируется, но зачем-то Микки это нужно.

#2. Barkha Singh (@barkhasingh0308) - индийская модель, актриса и влогер. Вегетарианка и хороший человек, который практикует красивую жизнь. В инстаграме на неё подписаны 943 тысячи человек, у влога на ютубе 123 443 подписчика.

Своё путешествие по Узбекистану сохранила в хайлайтс и закрепила в профиле несколькими фотографиями.

#3. David Hoffmann (@davidsbeenhere) - муж, отец и продюсер тревел-контента из Майями. С 2008 года ведёт на ютубе канал о путешествиях, который называется Davidsbeenhere. За десять лет побывал в 71 стране и обзавёлся аудиторией в 408 749 человек. Количество подписчиков в инстаграме - 132 тысячи.

Путешествие по Узбекистану сохранил в хайлайтс. Каждый город - Самарканд, Бухара, Хива и Ташкент - представлен отдельно. Щедро делился впечатлениями и в основной ленте.

#4. Dotz Soh (@dotzsoh) - фотограф и иллюстратор из Сингапура с 1 миллионом подписчиков в инстаграме. Училась в Лондоне на дизайнера интерьеров. Сейчас путешествует по миру и снимает природные и городские пейзажи.

Впечатления об Узбекистане девушка сохранила в хайлайтс.

#5. Atta Halilintar (@attahalilintar) - 24-летний актёр и влогер из Индонезии, ютубер намбер ван по Азии - на его канал подписаны 18,6 млн человек; в инстаграме за жизнью парня наблюдает 9,4 млн подписчиков.

Старший сын в индонезийской «семье кардашьян» - @genhalilintar family (3,4 млн подписчиков). В «фэмили тим» 11 детей, папа и мама - итого 13 инфлюенсеров с общей аудиторией в 61 миллион подписчиков.

#6. Erika Santos (@erikasantos) - фэшн-журналист и тревел-блогер из Бразилии с 1,2 млн подписчиков. Постоянная гостья мировых недель мод. Победительница World Blogger Awards 2019 в номинации «Best Beauty Influencer». WBA - это первая церемония награждения лучших мировых блогеров и инфлюенсеров, которая состоялась 24 мая во время Каннского кинофестиваля.

#7. Sjana Elis Earp (@sjanaelise) - 24-летняя инструктор по йоге, модель и блогер из Австралии. Блог в инстаграме ведёт с 2013 года. 95% фото и видео делает на свои айфон и айпад с помощью таймера. За один рекламный пост получает до 15 тысяч долларов - рекламодателям интересна аудитория в 1,6 млн подписчиков. У Сианы также есть ютуб-канал с 103 701 подписчиком.

#8. RAQUEL & MIGUEL (@explorerssaurus_) - пара из Португалии, которые любят друг друга и путешествовать. На их страницу в инстаграме подписаны 504 тысячи подписчиков. Весной этого года влюблённые попали под критику - журналисты и пользователи соцсетей осудили их за безответственность и неоправданный риск, на который блогеры идут ради эффектных снимков. Пара ответила, что «уважает мнение каждого» и помнит о правилах безопасности. Экстремальных снимков в ленте с тех пор стало меньше. А потом они приехали в Бухару.

#9. Rawan Bin Hussain (@rawan) - модель и бьюти-блогер родом из Кувейта. Живёт в Лондоне, там же окончила юридическую школу. Основательница косметического бренда House of Rawan, главный продукт которого - матовые помады для губ. Число подписчиков в инстаграме - 3,7 млн.

#10. High On Life (@highonlife) - влог о путешествиях, над которым работает целая команда влогеров из Канады. Ютуб-канал был зарегистрирован в июне 2011 года. На него подписаны 626 741 пользователь. В инстаграме за путешествиями парней следят 1,1 млн подписчиков.

#11. Anna Gyrol (@gyrolanna) – лайфстайл- и фэшн-блогер, фотохудожник, байер, которая позиционирует себя как «итальянская фифа» и «фифа без понтов» (с). Победительница World Blogger Awards 2019 в номинации «Best Adviser» - в инстаграме на девушку подписаны 888 тысяч подписчиков. Обучает блогерству.

#12. Wael Abu Alteen (@waelalteen) - инженер-биомедик из Иордании, который в 2013 году перебрался в Дубай и через три года превратился в успешного тревел-блогера. К 2016 году он посетил 43 страны. Сегодня на его инстаграм-страницу подписаны 324 тысячи человек.

Впечатления об Узбекистане хранятся в хайлайтс.

Видео со Всемирного конгресса инфлюенсеров который активно освещается сотней зарубежных блогеров-тысячников и миллионников в лентах и сториз Инстаграма.

Инструктор по йоге, блогер и путешественница, по имени Sjana, на которую подписаны 1,6 млн человек, разместила видео из Узбекистана. Количество просмотров 27-секундного ролика на сегодня составляет 103 тысячи. Под постом веселятся и хотят в Узбекистан люди из самых разных стран, о чём сообщают в комментариях - их 491, и это не предел.

"Этот конгресс - самое крутое, что могло произойти с нашей страной. Причастным и, в особенности, Бехрузу Хамзаеву (25-летний советник председателя Госкомтуризма - прим.ред.), который носится с инфлюенсерами по туристическому Узбекистану, - поклон и браво за проделанную работу. Не сомневаюсь, что её результаты мы совсем скоро увидим в аэропортах и на городских улицах", - отмечает издание.