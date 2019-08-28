В Ташкенте рухнула металлоконструкция торгового центра: четверо погибших

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 28 августа около 13:18 часов произошло обрушение металлоконструкций на строящемся объекте торгового комплекса «Riviera» в Алмазарском районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В результате обрушения четверо рабочих-строителей погибли, двое получили ранения. На место происшествия выехали представители руководства МЧС и УЧС города Ташкента.

Новый комплекс ТРЦ Riviera будет располагаться в Алмазарском районе столицы, на пересечении проспекта Нурафшон и Себзар. По плану главной особенностью молла должна стать летняя веранда, выход на которую будут иметь все точки на фудкорте. Помимо этого, в Riviera будет работать круглогодичный ледовый каток, паркинг почти на 500 мест и 6 залов кинотеатра.

Общая площадь ТРЦ составляет по плану 40 370 кв. м. Автором проекта является французская компания MB Architects во главе директора Марио Бортилла. Открытие ТРЦ было запланировано на второй квартал 2020 года.