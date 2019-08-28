Участники Международного конгресса инфлюенсеров посетили Хиву, Бухару и Самарканд

CA-NEWS (UZ) - С 23 по 27 августа текущего года в Узбекистане прошёл Первый международный конгресс инфлюенсеров "World Influencers Congress" (WIC).

Как сообщили в Государственном комитете Республики Узбекистан по развитию туризма, маршрут участников начался с открытия Первого Международного Конгресса в Ташкенте. На открытии приняли участие популярные лидеры мнений, инфлюенсеры, блогеры, медиа-персоны, представители дипломатического корпуса, политических кругов, а также отечественных и зарубежных СМИ.

Второй день пребывания зарубежных блогеров в Узбекистане начался со столицы древнего Хорезма. Около 100 знаменитых инфлюенсеров из 40 стран мира, 24 августа отправились в исторический город Хиву. Нужно отметить, что это первое в истории Хорезма пребывание столь крупной по составу международной делегации, представителей всемирной блогосферы, и это в свою очередь играет важную роль в развитии туристической отрасли области.

В ходе своего путешествия в музейном заповеднике Хивы “Ичан Кала” иностранные блогеры, участники WIC фотографировались у известных достопримечательностей Хивы и напрямую транслировали видео и фотоматериалы в прямом эфире, привлекая, таким образом внимание подписчиков и посетителей социальных платформ YouTube, Instagram и Facebook.

Число подписчиков каждого из участников Конгресса насчитывает примерно 1-15 миллиона человек.

На третий день 25 августа делегация в том же составе посетила Бухарскую область. У здания Международного аэропорта Бухары делегацию встретила администрация города Бухары во главе с хокимом города Каримом Камаловым, заместителем хокима Ботиржоном Шахриеровым, руководители областного департамента развития туризма и управления обеспечения безопасного туризма, а также ряд ответственных сотрудников.

Конгресс посетили 83 инфлюенсера из 40 стран мира, общая аудитория которых составляет почти 1 миллиард человек.

Участники конгресса посетили уникальные исторические достопримечательности Бухары, жемчужины исторической части города: ансамбль Пои-Калон, Ситора-и-Мохи Хоса, древние мечети и минареты, побывали на древнем рынке Так-и Заргарон, а затем отправились а Ляби-Хауз, где познакомились с разнообразием блюд уникальной бухарской кухни. На следующий день конгрессмены отправились в Самарканд.

Завершающей ноткой программы 4-дневного Международного Конгресса инфлюенсеров стал большой Гала-концерт и завораживающее шоу Международного фестиваля «Шарк тароналари».международный конгресс инфлюенсеров