Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 29 августа
- Кыргызстан, погода
- 19:14, 28 августа 2019
- Просмотров: 743
CA-NEWS (KG) - Прогноз погоды по Центральной Азии на 28 августа от чешской компании Windy.com.
Самая максимальная температура будет наблюдаться в Туркменабаде +35 (Туркменистан).
Самая низкая температура: в Кокшетау +13.
*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 6 сентября. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары
Cогласно британскому сайту Weather online, в странах Центральной Азии 29 августа погода будет держаться при следующих температурах:
В Казахстане:
В Кыргызстане:
В Таджикистане:
В Туркменистане:
В Узбекистане: