Нацбанк Таджикистана ликвидирует еще одну микрокредитную организацию по ее просьбе

- Таджикистан, экономика
- 20:10, 28 августа 2019
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CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане по решению правления Национального банка республики ликвидируется еще одна кредитная организация – «Азими-Молия». По сообщению Нацбанка страны, данное решение принято 26 августа текущего года, передает Авеста.
По данным источника, деятельность ЗАО «Азими-Молия» прекращается посредством добровольной ликвидации. Процесс ликвидации этой кредитной организации будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством республики.
Уполномоченному органу ЗАО «Азими-Молия» поручено создать ликвидационную комиссию.
Ранее сообщалось, что за последние четыре года, то есть с 2014 года по 2018 годы количество кредитных организаций в стране сократилось на 58 организаций.
Ранее в стране функционировали 137 кредитных организаций, а в 2018 году их количество снизилось до 79 организаций.