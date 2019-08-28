РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нацбанк Таджикистана ликвидирует еще одну микрокредитную организацию по ее просьбе

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане по решению правления Национального банка республики ликвидируется еще одна кредитная организация – «Азими-Молия». По сообщению Нацбанка страны, данное решение принято 26 августа текущего года, передает Авеста.

По данным источника, деятельность ЗАО «Азими-Молия» прекращается посредством добровольной ликвидации. Процесс ликвидации этой кредитной организации будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством республики.

Уполномоченному органу ЗАО «Азими-Молия» поручено создать ликвидационную комиссию.

Ранее сообщалось, что за последние четыре года, то есть с 2014 года по 2018 годы количество кредитных организаций в стране сократилось на 58 организаций.

Ранее в стране функционировали 137 кредитных организаций, а в 2018 году их количество снизилось до 79 организаций.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Андижане "Дамас" упал в выкопанную траншею из-за отсутствия предупредительных знаков
  • Агентство трудовой миграции откроет представительства в Турции, Казахстане и ОАЭ
  • В Монголии обнаружили останки 17 красноармейцев, погибших на Халхин-Голе
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×