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  28 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев и Путин обсудили график предстоящих встреч

CA-NEWS (KZ) -  Состоялся телефонный разговор первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным в ходе которого они обсудили график предстоящих встреч, сообщает Elbasy.kz.

В ходе беседы собеседники с удовлетворением отметили поступательное развитие многопланового казахстанско-российского политического и торгово-экономического сотрудничества.

Наряду с этим стороны подчеркнули важность дальнейшего продвижения диалога в гуманитарной сфере, в рамках которого в сентябре текущего года пройдут Дни культуры Казахстана в России.

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