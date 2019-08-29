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  29 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В администрации города Андижана отрицают увольнение их руководителя из-за интимных фото
Продолжение: Экс-хоким Андижана опроверг распространившиеся в сети интимные фотоПредыстория: Прославившийся матершинничеством глава города Андижана снят с занимаемой должности

CA-NEWS (UZ) -  Руководитель пресс-службы администрации города Андижана Гульшаной Кучкарова заявила, что лично слышала из уст их главы Дильмурода Рахматуллаева, что на просочившихся в Интернет интимных фотографиях, на которых он запечатлен в объятиях голой женщины, был использован фотошоп.

Дильмурод Рахматуллаев, работавший в должности главы города Андижана, был уволен 26 августа на внеочередной сессии Андижанского городского совета народных депутатов.

Как говорит один из участников той сессии, глава Андижанской области Шухрат Абдурахманов заявил депутатам, что Дильмурод Рахматуллаев уволен «из-за допущенных ошибок в работе с жалобами жителей».

Напомним, что в день увольнения Дильмурода Рахматуллаева с должности главы города Андижана некоторые узбекистанские СМИ написали о том, что «Рахматуллаев был снят со своего поста из-за просочившихся в СМИ откровенных фото».

Однако, как говорит андижанский депутат, в ходе внеочередной сессии ни о каких интимных фотографиях главы города речи не шло.

По словам руководителя пресс-службы администрации города Андижана Гульшаной Кучкаровой, Дильмурод Рахматуллаев назвал фотошопом фотографии, просочившиеся в Интернет.

– Я была рядом с ним, когда в Сети появились эти фотографии. Когда я посмотрела ему в глаза, то увидела, что он сильно шокирован. И я, и он поняли, что в этих фотографиях использован фотошоп. Было ясно, что кто-то пытается шантажировать его. Дильмурод-ака находился в плохом состоянии, впал в депрессию, – сказала она.

На вопрос нашего журналиста о том, обращался ли Дильмурод Рахматуллаев в правоохранительные органы с целью установления лиц, распространивших фотографии, порочащие честь, Гульшаной Кучкарова сказала, что не владеет подобной информацией.

Между тем, 26 августа в соцсетях был обнародован текст интервью, якобы подготовленного с Дильмуродом Рахматуллаевым, в котором он обвиняет главу Андижанской области Шухрата Абдурахманова в распространении в Интернете интимных фотографий. В тексте интервью говорится, что в качестве ответного удара в ближайшие дни в Интернет будет выложено видео интимного характера с участием самого Абдурахманова.

Однако 27 августа бывший глава города Андижана Дильмурод Рахматуллаев разместил в своем Telegram-канале видеообращение, в котором заявил, что появившееся в соцсетях «интервью» является фальшивым.

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