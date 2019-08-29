Скончавшийся в туркменской армии солдат стал жертвой "дедовщины" - СМИ

CA-NEWS (TM) - 18-летний Овезали Экаев, скончавшийся 20 августа во время службы в Вооруженных силах Туркменистана, стал жертвой неуставных отношений. Радио Азатлык стали известны некоторые обстоятельства смерти военнослужащего.

"Экаев Овезали, который служил в воинской части в Балканабаде стал жертвой неуставных отношений - дедовщины. Там погиб ещё один солдат. Над ними издевались старшие сослуживцы и произошла драка, в результате чего погибли двое солдат, в том числе Овезали", - сообщил 28 августа корреспондент Азатлыка.

18-летний Экаев Овезали, по официальной версии умер 20 августа утром. Вечером того же дня его тело привезли и передали родителям. Причин смерти солдата тогда родственникам не объяснили, распорядились сразу похоронить и взяли расписку о неразглашении.

Овезали Экаева призвали в армию в мае нынешнего года Ахалским военкоматом, в городе Анау. Он служил в городе Балканабаде. Покойный солдат на здоровье не жаловался.

По информации предоставленной Азатлыку знакомыми семьи Экаева, на теле покойного были обнаружены многочисленные следы насилия. "Когда мыли тело солдата были обнаружены переломы нескольких рёбер, проломлена голова и множество гематом", - сообщает корреспондент Азатлыка.

По его словам, в связи со смертью военнослужащего власти предприняли меры. "Сейчас арестовали нескольких солдат, некоторых офицеров перевели в другие регионы. Отец одного из обвиняемых в убийстве пришёл к родителям Экаева просить прощения. Но они его прогнали", - сообщил 28 августа корреспондент Азатлыка в Туркменистане.

Азатлыку стало известно, что второй солдат, погибший вместе с Овезали Экаевым, был из Марыйского велаята, но выяснить его личность пока не удалось.