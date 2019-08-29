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  29 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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По итогам визита Бердымухамедова в Сингапур были подписаны четыре соглашения

CA-NEWS (TM) -  27 августа завершился двухдневный визит президента Гурбангулы Бердымухамедова в Сингапур, сообщили "Хроники Туркменистана".

Во время визита глава Туркменистана провел переговоры с сингапрускими президентом Халимой Якоб и премьер-министром Ли Сянь Луном.

Туркменская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Сингапуром в сфере энергетики, торговли, химической и текстильной промышленности, а также в области транспорта и связи.

По итогам переговоров были подписаны:

• Соглашение о взаимном снятии визовых требований для дипломатов;

• Соглашение о ликвидации двойного налогообложения с налога на прибыль и о предотвращении неуплаты налогов;

• Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в правовой сфере между Министерством юстиции Туркменистана и Министерством юстиции Республики Сингапур.

Ранее на встрече с бизнесменами Сингапура были подписаны два соглашения между Внешэкономбанком Туркменистана и Ассоциацией банков Сингапура, а также с Банком развития Сингапура (DBS Bank Ltd.). Помимо этих соглашений был подписан ряд меморандумов о взаимопонимании.

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