Всемирно известный японский архитектор привлечён к реконструкции Госмузея искусств Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Японский архитектор Тадао Андо создаст концепцию дизайна реконструкции Государственного музея искусств Узбекистана, заявила 28 августа старшая дочь президента страны, заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана, Саида Мирзиеева.

"Всемирно известный японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Тадао Андо создаст концепцию дизайна реконструкции Государственного музея искусств Узбекистана", - написала Мирзиеева на своей странице в Facebook.

По словам Мирзиёевой, архитектор подписал соответствующий договор с Фондом развития культуры и искусства при министерстве культуры республики. "Андо применяет национальные эстетические особенности в проектировании современных зданий. Среди выдающихся работ мэтра архитектуры – дизайны театров, музеев и центров искусства в Италии, Франции, США, Японии", - добавила Мирзиеева.

Государственный музей искусств Узбекистана был открыт в Ташкенте в 1918 году, нынешнее его здание было построено в 1974 году. В коллекции музея произведения европейских и русских художников XVII-XIX веков, в том числе, Каналетто, Доу, Латура, Тропинина, Боровиковского, Репина, Ярошенко.