В Кашкадарье 31-летняя женщина подожгла себя и свой дом

CA-NEWS (UZ) - 31-летняя жительница села «Чияли» в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области вечером 26 августа подожгла себя и свой дом, передает centralasian.org.



Как говорят очевидцы произошедшего, вечером женщина выпроводила троих детей поиграть во двор, затем облила себя бензином и подожгла. В районном отделе милиции сообщили, что женщина, получившая 90 процентов ожогов тела, 27 августа скончалась в больнице.

О самоубийстве 31-летней жительницы махалли «Казак» в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области сообщил один из ее соседей, попросивший не разглашать его имени. Нашей редакции известны имена и фамилии покойной и ее мужа.

– У покойной было трое детей – десятилетняя дочь, двухлетний и годовалый ребенок. Вечером 26 августа она выпроводила детей во двор, попросила их поиграть там. Затем зашла в дом, облила себя бензином и подожгла. Дети не заметили, что мать горит внутри дома. Но ее сосед, который вел скотину из пастбища, заметили дым, идущий от дома. Он сказал мне: «Когда я зашел внутрь дома, женщина горела, прислонившись к стене, она не кричала и не звала никого на помощь». По словам соседа, он сразу схватил одеяло, накинул его на нее и стал тушить горящую в огне женщину. Потушив огонь, сосед вышел из дома, чтобы позвать свекра женщины. По его словам, на тот момент в доме не было огня, – говорит собеседник.

Соседи покойной говорят, что ее муж приехал домой сразу после звонка соседей.

– Когда ее муж приехал, их дом уже горел. Он еле как на руках вынес из охваченного пожаром дома свою жену. Но спасти дом не удалось. В жаркий летний день дом просто полыхал. В нашем селе пока нет ни артезианового колодца, ни пруда, чтобы люди могли потушить огонь. Недавно построенный дом сгорел дотла, от него остался всего лишь фундамент, – говорит один из соседей.

После случившегося соседи незамедлительно доставили молодую женщину в больницу, но утром 27 августа, она, не приходя в себя, скончалась.

Не представившийся сотрудник милиции Чиракчинского района подтвердил информацию о том, что при самоподжоге 31-летняя жительница села «Чияли» получила 90 процентов ожогов тела.

В прокуратуре Чиракчинского района сообщили, что по факту самоподжога молодой женщины начата доследственная проверка.

Один из активистов села «Чияли» говорит, что скончавшаяся женщина пекла хлеб и продавала его на базаре, а ее муж зарабатывал на жизнь сезонными работами.

– Некоторые могут подумать, что женщина решилась на такой отчаянный шаг после ссоры с мужем. Но она ни разу не явилась в махаллю с жалобой на мужа. Люди видели, как в тот день ее муж спокойно ездил на своем велосипеде. Сейчас он утверждает, что не знает, почему его жена совершила самоподжог. Прокуратура ведет проверку, наверное, они выяснят причину самоподжога молодой женщины, – сказал активист села.

Махалля «Казак» – одна из пятнадцати махаллей, относящихся к сельскому сходу граждан «Чияли». Из-за дефицита воды на территории села, многие его жители возвели на своих участках артезианские колодцы. Семья совершившей самосожжение женщины тоже вела работы по возведению во дворе своего дома артезианского колодца, говорят соседи.

По словам одного из соседей, в день самосожжения молодой женщины в ее доме не было воды, а вызванные пожарные приехали без воды.

– Увидев горящий дом, кто-то из соседей позвонил на «01». Пожарные, приехавшие в «Чияли» из районного центра, расположенного в 24 километрах от нашего села, начали спрашивать у людей, где можно найти воду. Когда люди возмущенно начали спрашивать пожарных, почему они приехали без воды, пожарные начали просить людей показать им место, откуда можно достать воду. Они ушли и пока нашли воду, дом самосоженной женщины сгорел дотла, – сказал собеседник из села «Чияли».