В Италии открылся 76-й Международный венецианский кинофестиваль

CA-NEWS (CA) - Торжественная церемония открытия 76-й Международного венецианского кинофестиваля состоялась в Италии. Фестиваль открыла лента японского режиссера Хирокадзу Корээда «Правда» с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях, передает "Ъ".

Конкурсную программу фестиваля в этом году составят более 20 картин, в том числе новые фильмы Романа Полански, Роя Андрессона, Пьетро Марчелло, Тодда Филлипса, Стивена Содерберга и других. Жюри основного конкурса возглавит режиссер из Южной Америки Лукресия Мартель. Фестиваль завершится 7 сентября.

Международный венецианский кинофестиваль — старейший международный кинофестиваль мира, основан в 1932 году. С 1934 года фестиваль ежегодно проводится на острове Лидо в конце лета — начале осени. Главный приз — «Золотой лев».