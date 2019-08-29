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  29 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Италии открылся 76-й Международный венецианский кинофестиваль

CA-NEWS (CA) -  Торжественная церемония открытия 76-й Международного венецианского кинофестиваля состоялась в Италии. Фестиваль открыла лента японского режиссера Хирокадзу Корээда «Правда» с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях, передает "Ъ".

Конкурсную программу фестиваля в этом году составят более 20 картин, в том числе новые фильмы Романа Полански, Роя Андрессона, Пьетро Марчелло, Тодда Филлипса, Стивена Содерберга и других. Жюри основного конкурса возглавит режиссер из Южной Америки Лукресия Мартель. Фестиваль завершится 7 сентября.

Международный венецианский кинофестиваль — старейший международный кинофестиваль мира, основан в 1932 году. С 1934 года фестиваль ежегодно проводится на острове Лидо в конце лета — начале осени. Главный приз — «Золотой лев».

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