«Уровень раковых заболеваний у нас выше, чем в среднем в Казахстане» - репортаж ООН с Семипалатинского ядерного полигона

CA-NEWS (KZ) - 50 лет назад на Семипалатинском полигоне в Казахстане прозвучал первый ядерный взрыв. С тех пор и до закрытия полигона в 1991 году там было произведено более 400 испытаний ядерного оружия, которые обернулись катастрофическими последствиями для местных жителей и природы. Сотрудник Службы Новостей ООН Наргис Шекинская находится сейчас в городе Семей, больше всего пострадавшем от испытаний. Она поговорила с представителем мэрии Нуржаном Есенжоловым.

НЕ: Пострадавшие от ядерных взрывов на полигоне делятся на поколения. «Первое поколение» - это все люди, которые проживали на территории Семипалатинского полигона в период с 1949 по 1991 года. Территория непосредственно рядом с полигоном считается экстремальной зоной, с наибольшей радиацией. Более отдаленные районы являются средне-экстремальными зонами. Город Семей находится в зоне максимального уровня радиации.

Я как уроженец города Семей, являюсь «первым поколением». У меня есть официальное удостоверение, которое дает мне определенные привилегии: дополнительные выходные, если у жителей других городов есть 30 дней, то у меня 40; надбавку к зарплате и дополнительно услуги в области здравоохранения. Мои дети уже считаются «вторым поколением», не являются пострадавшими. Какое влияние на них оказывают последствия испытаний, еще неизвестно, этим будет заниматься нейробиология и экология.

Я хочу сказать, что, к счастью, среди «второго поколения» не такой высокий уровень заболеваний. Но все люди «первого поколения», старше меня, - я, наверное, самый молодой, - которые родились в 50-х и 60-х годах, когда взрывы осуществляли в открытом воздухе, к сожалению, находятся на учете по хроническим болезням. Это необязательно должна быть онкология. Могут быть заболевания и легких, и почек, и сердца - все они хронические. Если сравнивать уже со мной и моим поколением, которые родились в 80-х и позже, тогда уже это как-то контролировалось, начались процессы гуманизации, были подписаны международные соглашения. К концу 80-х годов мир как-то начал уже меняться. В конце 1991 года полигон был закрыт.

«Второе поколение», мои дети, они сейчас абсолютно здоровы. Я наблюдаю за детьми их возраста, и вот нет такого, что патологии поголовно у всех. Но если есть патологии, то мы должны их изучить. У нас рождаются дети с ДЦП, это факт. Но надо изучать их семью. К сожалению, у нас в детском доме очень много больных с такими патологиями, но их родители были из низкого «социального сословия», возможно, они были алкоголиками. То есть ребенок родился в неблагополучной семье, мы не можем сказать, что это влияние полигона. Мы никак не можем доказать, только предположить. Но как сказали наши коллеги из Медицинской академии, в процентном соотношении, уровень раковых заболеваний у нас выше на 10-15 процентов средне-казахстанского, это факт.