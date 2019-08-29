Китайские инвесторы взяли в разработку группу месторождений золота в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Рудники на севере Таджикистана в Айнинском районе готовит к промышленной добыче драгметалла совместная китайско-таджикская компания Talco Gold. Только разведанные запасы этих рудников превышают 50 тонн. Здесь также планируют добывать сурьму. Перерабатывать металлы в высокоочищенные слитки будут тут же, на металлургическом комбинате, который планируют построить к 2020 году, говорится в репортаже Настоящее Время.

Одним из условий, которые Таджикская алюминиевая компания выдвинула при поиске партнеров, – полная переработка ресурсов, вплоть до выплавки слитков металла, готовых к продаже. Китай инвестировал деньги, технологии и специалистов, а таджикская сторона предоставила само месторождение. Прибыль будут делить пополам.

Игорь Саттаров, пресс-секретарь ТАЛКО, рассказывает, что с китайскими инвесторами договорились о выпуске конечного продукта. "Для нас это принципиально. Это другая ценовая политика получается, более выгодная, и здесь, естественно, совсем другие вложения", – говорит Саттаров. Для этого и построят металлургический комбинат.

Китайские инвестиции – это более $200 млн. Начать переработку металлов обещают уже в следующем году. Представитель компании Talco Gold Чжоу Ву рассказал, что уже провели высоковольтные линии и прорыли туннели. В планах – дамба и водоотводный канал, а также хвостохранилище.

В Таджикистане более 80% золота добывают совместные китайско-таджикские компании. По словам таджикских партнеров Talco Gold, выбор в пользу китайцев обусловлен экономической выгодой.

По словам Саттарова, таджикские проекты по золотодобыче были доступны для любой страны мира, их продвигали в России, но наибольший интерес проявила китайская сторона.

Таджикистан передает под контроль китайским компаниям свои недра в обмен на инвестиции, а также как расчет за свои долги. Например, за строительство ТЭЦ "Душанбе-2" властям пришлось отдать Китаю месторождение золота "Верхний Кумарг" с запасом металла в 50 тонн на неопределенный срок.