Таджикский адвокат Бузургмехр Ёров номинирован на премию имени Вацлава Гавела. Он защищал оппозиционную партию ПИВТ

CA-NEWS (TJ) - Таджикский адвокат Бузургмехр Ёров номинирован на премию имени Вацлава Гавела, присуждаемую Советом Европы за особые заслуги в деле защиты прав человека. Ёров был арестован в 2015 году вскоре после того, как встал на защиту членов позже запрещенной ПИВТ и осужден на 28 лет лишения свободы, передает Радио Озоди.



Помимо Бузургмехра Ёрова в шорт-лист финалистов премии имени Вацлава Гавела в области прав человека вошли уйгурский правозащитник Илхам Тухти и организация Youth Initiative for Human Rights.

Адвокат Бузургмехр Ёров – первый таджикистанец, который номинирован на престижную международную премию в области защиты прав человека.

Премия Вацлава Гавела в области прав человека вручается за выдающиеся действия гражданского общества в защите прав человека в Европе и за ее пределами. Премия учреждена в 2013 году в память Вацлава Гавела, бывшего президента Чехословакии и Чехии, известного своими действиями в пользу гражданской активности, прямой демократии и диссидентства к коммунистической власти.

Напомним, 30 сентября 2013 года первая премия Вацлава Гавела в области прав человека была присуждена заключенному на тот момент председателю Правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому.

В прошлом году эту премию присудили директору чеченского филиала российского правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву.

Имя нового обладателя премии имени Вацлава Гавела официально объявят 30 сентября во время пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Надежда Атаева, президент Ассоциации по правам человека в Центральной Азии, 28 августа в беседе с Радио Озоди заявила, что Бузургмехр Ёров, рискуя своей свободой, встал на защиту членов запрещенной властями исламской партии. «В ответ власти арестовали его и сейчас адвокат отбывает наказание по сфабрикованному делу вместе со своими бывшими подзащитными, а его родные и близкие подвергаются давлению и пыткам», - говорит Надежда Атаева.

Адвокат Бузургмехр Ёров был арестован 28 сентября 2015 года по обвинению в мошенничестве и подделке документов. Это произошло через несколько дней после того, как он встал на защиту членов ныне запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и возглавил Общественный комитет по предотвращению и пересечению незаконного задержания, ареста, обыска и заключения. К моменту задержания Ёров занимался делами семерых задержанных членов ПИВТ.

Суд города Душанбе 6 октября 2016 года приговорил Ёрова к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. А в середине октября стало известно о двух новых уголовных делах против Ёрова. Одно из них – по статьям 330 (Оскорбление представителя власти) и 355 (Неуважение к суду) УК Республики Таджикистан. Дело возбудили после того, как в ходе выступления Ёрова в суде с последним словом между ним и гособвинителем Рустамом Такдирзода возник спор. По этому делу к сроку Ёрова добавили два года лишения свободы. Еще одно дело возбуждено по статье 247 (Мошенничество) на основании заявления троих граждан.

Позже в отношении Бузургмехра Ёрова было возбуждено четвертое уголовное дело – по обвинению в мошенничестве и оскорблении Лидера нации – президента Таджикистана. Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении сестры и брата Бузургмехра – Хосият и Джамшеда Ёровых по обвинениям в призывах к экстремистской деятельности и насильственному свержению конституционного строя.

Аресты адвокатов в Таджикистане начались в 2014 году с задержания Шухрата Кудратова и Фахриддина Зокирова – двух защитников предпринимателя и оппозиционера Зайда Саидова, который отбывает 29-летний срок в колонии строгого режима