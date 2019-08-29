Встреча глав МИД стран ОДКБ пройдет в Нью-Йорке 27 сентября

CA-NEWS (KG) - Рабочая встреча министров иностранных дел стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится 27 сентября в Нью-Йорке. Она пройдет на полях Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба организации.

"28 августа под председательством постоянного и полномочного представителя Кыргызской Республики Амана Мамбетсеитова состоялось заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности. Обсуждался ход подготовки к рабочей встрече министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, запланированной на 27 сентября в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

Предыдущая встреча глав МИД стран-членов ОДКБ состоялась в Бишкеке 22 мая в рамках заседания Совета министров иностранных дел организации.

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.