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  29 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев принял посла Китая Чжан Сяо

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана 28 августа принял посла Китая Чжан Сяо, сообщает Акорда.

Посол изложил свое видение текущего состояния и перспектив стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, а также проинформировал о ходе подготовки к первому государственному визиту президента РК в КНР в сентябре этого года.

По мнению президента, предстоящий визит – это важное событие в казахстанско-китайских отношениях. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что между нашими странами с первых дней Независимости Казахстана налажен открытый, конструктивный диалог по всем вопросам двустороннего взаимодействия и международной повестки дня.

Эту традицию, считает глава государства, следует продолжать.

- Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с КНР в области новых технологий, сельского хозяйства, а также в культурно-гуманитарной сфере, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

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