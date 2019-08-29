Гражданин Таджикистана получил 13 лет колонии за распространение наркотиков в Нижнем Новгороде
- Таджикистан, общество
- 13:56, 29 августа 2019
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CA-NEWS (TJ) - Гражданин Таджикистана, распространявший наркотики в Нижнем Новгороде, получил 13 дет лишения свободы, сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.
Осенью 2017 года 26-летний мужчина устроил несколько тайников со свертками, содержащими запрещенное вещество, на территории Ленинского района. Однако во время очередной попытки сделать закладку его арестовали полицейские.
Суд признал его виновным в совершении сразу нескольких преступлений: незаконный сбыт наркотических веществ в значительном размере и покушение на сбыт. Он попытался обжаловать приговор, заявляя, что 13 лет слишком большой срок заключения, но его апелляция осталась без удовлетворения.