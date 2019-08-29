Дело о смертельном ДПТ с участием сына владельца рынка «Султони Кабир» рассмотрят заново

CA-NEWS (TJ) - Суд города Душанбе отправил дело в отношении 19-летнего сына директора рынка «Султони Кабир» на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В конце июля суд столичного района Исмоили Сомони признал Кабира Кабирова виновным в ДТП со смертным исходом и приговорил его к 8,5 годам тюрьмы, передает Радио Озоди.



В результате аварии, которая произошла ночью 23 марта в центре Душанбе, погибли двое - Саидджафар Саидов и Некзод Сахобиддинзода. Автомашина "Лексус-450", за рулем которой сидел Кабир Кабиров, на высокой скорости сперва ударилась о бетонный бордюр, а затем о столб. Следствие по делу вели сотрудники УМВД по г. Душанбе. Кабир Кабиров был осужден по статье «нарушение правил дорожного движения».

Как стало известно, приговором оказались недовольны все участники процесса – и обвинение, и защита, и потерпевшая сторона. Все они подали апелляционные жалобы. 28 августа суд города Душанбе, рассмотрев эти жалобы, отправил дело на новое рассмотрение, при этом отказался отменить приговор суда первой инстанции.

Саидмахмуд Шарипов, адвокат Кабира Кабирова, в беседе с Радио Озоди заявил, что не доволен решением горсуда, который проигнорировал требование стороны защиты об отмене первоначального приговора. «Преступление совершено по неосторожности, законом предусмотрен наказание в виде лишения свободы от 5 до 7 лет. Суд первой инстанции, к нашему сожалению, смягчающие обстоятельства - раскаяние подсудимого и то, что преступление им было совершено впервые», - сказал адвокат.

Тем временем, потерпевшая сторона требует более сурового жесткого наказания для сына влиятельного бизнесмена. Мижгона Махсиддинова, мать Некзода Сахобиддинзода, заявила Радио Озоди, что в момент аварии Кабир Кабиров был пьян. «Почему-то ни во время следствия, ни во время судебного процесса не обратили внимание на то обстоятельство, что Кабир Кабиров не только превысил скорость и игнорировал сигнал светофора, но и находился в состоянии алкогольного опьянения», - возмущается она. .

Однако, по словам адвоката Саидмахмуда Шарипова, экспертиза показала, что водитель не был пьян в момент автомобильной аварии,

Реакция Авазхона Кабирова, владельца одного из самых крупных в Таджикистане рынка «Султони Кабир», на ДТП с участием его сына и на приговор суда до сих пор неизвестна.

Аварии на улицах таджикской столицы последние годы стали чаще обсуждаться на страницах СМИ. За последние два года дорожно-транспортные происшествия унесли жизни 700 и искалечили 2300 человек. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон инициировал внесение поправок в УК страны, ужесточающие наказание за вождение под влиянием алкоголя. Отдельное наказание предусмотрено и высокопоставленным чиновникам, чьи дети могут быть замешаны в нарушении правил дорожного движения.

В 2013 году в обществе бурно обсуждалась история гибели трех людей под колесами машины, за рулем которой сидел несовершеннолетнийу Расули Амонулло, сын бывшего главы таджикской железной дороги и свата президента. Следствие тогда официально заявило, что за рулем автомобиля в ту злосчастную ночь находился другой человек. Однако не многие в это поверили.

Избежал наказания после ДТП и Фаромуз Саидов, сын первого заместителя премьер-министра Таджикистана Давлати Саидова. В результате произошедшей в осенью прошлого года в центре столицы аварии его машины погибли двое – спутница Фаромуза и сотрудник дорожного управления района Сино. В этих и других случаях правоохранительные органы заявили, что ДТП произошли по неосторожности.