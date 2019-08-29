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  29 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Структура Алишера Усманова промаркирует алкоголь и сигареты в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане создается система маркировки товаров, аналогичная российской. Оператором пилотного проекта по маркировке сигарет и алкоголя будет «дочка» USM и «Ростеха», основным владельцем которой является Алишер Усманов. Об этом сообщает РБК.

Правительство Узбекистана утвердило поэтапное введение системы маркировки товаров. Соответствующее постановление кабинета министров республики было опубликовано 27 августа 2019 года на местном портале проектов нормативных правовых актов. Проект будет реализован в рамках меморандума, подписанного ГНК Узбекистана и ООО «Центр развития перспективных технологий» (Россия).

Внедрение системы маркировки начнется с пилотного проекта, который стартует в сентябре 2019 года. Под маркировку попадут сигареты, крепкий алкоголь и пиво. Оператором пилотного проекта выбрано ООО «CRPT TURON». Его учредитель, как указано в тексте постановления, — оператор системы маркировки в России «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ). Его основной владелец — USM Алишера Усманова (50%), еще по 25% принадлежит российской госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Александру Галицкому.

Для ЦРПТ это первый опыт работы за пределами Евразийского экономического союза.

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