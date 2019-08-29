Японская фармкомпания отзывает из Казахстана вакцины против туберкулеза

CA-NEWS (KZ) - Японский производитель вакцин против туберкулеза отзывает несколько серий своих препаратов из Казахстана, вместо них будут закуплены индийские аналоги, сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Людмила Бюрабекова, передает Интерфакс-Казахстан.

"Последние 14 лет в нашей стране применялась вакцина производства Японии, которая показала свою эффективность и минимальное количество осложнений в поствакцинальном периоде. Однако на сегодняшний день японский производитель проинформировал Министерство здравоохранения о том, что они отзывают 33 серии своей вакцины из 35 стран. Пять серий из этих 33 поставлялись в нашу страну и применялись ранее", – сказала Бюрабекова на пресс-конференции в среду в Нур-Султане.

"Причина отзыва вакцины БЦЖ (против туберкулеза. – ИФ-К) – это обнаружение производителем инородного вещества в растворителе к вакцине, что выявлено в процессе упаковки. В связи с чем комитет принял решение об изъятии данных серий с рынка и приостановлении вакцинации", – добавила она.

Для продолжения вакцинации против туберкулеза Минздрав закупает вакцину индийской компании Serum. "Ожидаем мы срок поставки где-то через два-три месяца. Все вакцины производителя Serum также используются и в мире, они поставляются в около 130 стран и преквалифицированы в ВОЗ", – пояснила Бюрабекова.

По словам Бюрабековой, вакцинации подлежат новорожденные дети в возрасте от 0 до 4 дней, а также повторно – первоклассники. Ежегодно в стране вакцинируются более 370 тыс. новорожденных и около 230 тыс. детей-школьников. По ее данным, заболеваемость туберкулезом в Казахстане за последние 20 лет снижена в 2,5 раза, а смертность от этого заболевания – в 15,3 раза.