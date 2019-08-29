В Узбекистане мальчик, выпивший растворитель в детском саду, выписался домой - Минздрав

CA-NEWS (UZ) - Министерство здравоохранения Узбекистана прокомментировало распространившееся сообщение о том, что в тяжелом состоянии в реанимации находится пятилетний мальчик, выпивший в детском саду разбавитель для краски.

"Действительно, проживающий в селе Мадир Ханкинского района Хорезмской области пятилетний Лочинбек Шарипов в детском саду “Калдиргоч” № 32 нечаянно выпил разбавитель для краски. В результате, 22 августа в 17:10 часов было обращение в приемное отделение районного медицинского объединения и мальчика положили в отделение экстренной медицинской помощи. Ему поставили диагноз — отравление разбавителем для краски", - отмечается в официальном сообщении.

В отделении врачи промыли мальчику желудок, оперативно провели интенсивную терапию. Благодаря принятым экстренным мерам состояние пациента улучшилось и на следующий день его перевели в детское отделение. После продолжения лечения в данном отделении 24 августа при осмотре врачами состояние мальчика нашли удовлетворительным и выписали домой.

Кроме этого, 28 августа группа специалистов районного медицинского объединения побывала дома у Лочинбека Шарипова и врачи провели дополнительный осмотр. По результатам обследования выяснилось, что ребенок чувствует себя хорошо и он здоров. В данное время мальчик находится под постоянным наблюдением врачей, - заключили в минздраве.