РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане мальчик, выпивший растворитель в детском саду, выписался домой - Минздрав
Предыстория: В Узбекистане ребенок, выпивший разбавитель в детском саду, госпитализирован в реанимацию

CA-NEWS (UZ) -  Министерство здравоохранения Узбекистана прокомментировало распространившееся сообщение о том, что в тяжелом состоянии в реанимации находится пятилетний мальчик, выпивший в детском саду разбавитель для краски.

"Действительно, проживающий в селе Мадир Ханкинского района Хорезмской области пятилетний Лочинбек Шарипов в детском саду “Калдиргоч” № 32 нечаянно выпил разбавитель для краски. В результате, 22 августа в 17:10 часов было обращение в приемное отделение районного медицинского объединения и мальчика положили в отделение экстренной медицинской помощи. Ему поставили диагноз — отравление разбавителем для краски", - отмечается в официальном сообщении.

В отделении врачи промыли мальчику желудок, оперативно провели интенсивную терапию. Благодаря принятым экстренным мерам состояние пациента улучшилось и на следующий день его перевели в детское отделение. После продолжения лечения в данном отделении 24 августа при осмотре врачами состояние мальчика нашли удовлетворительным и выписали домой.

Кроме этого, 28 августа группа специалистов районного медицинского объединения побывала дома у Лочинбека Шарипова и врачи провели дополнительный осмотр. По результатам обследования выяснилось, что ребенок чувствует себя хорошо и он здоров. В данное время мальчик находится под постоянным наблюдением врачей, - заключили в минздраве.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • ГУВД Ташкента заявило, что «принудительно бороды никто не сбривал и сбривать не будет»
  • Назарбаев и Путин обсудили график предстоящих встреч
  • Посол Узбекистана в Кыргызстане назначен советником премьер-министра РУз по трудовым мигрантам
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×