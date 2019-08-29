Глава МИД Таджикистана принял нового посла Украины
- Азия и мир, политика
- 12:53, 29 августа 2019
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CA-NEWS (CA) - 27 августа в Душанбе министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Таджикистане Василия Серватюка, сообщает пресс-служба МИД.
В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между Таджикистаном и Украиной.
Глава внешнеполитического ведомства пожелал новому послу Украины успехов в его дипломатической миссии в Таджикистане.