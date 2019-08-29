Глава МИД Таджикистана принял нового посла Украины

CA-NEWS (CA) - 27 августа в Душанбе министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Таджикистане Василия Серватюка, сообщает пресс-служба МИД.



В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между Таджикистаном и Украиной.

Глава внешнеполитического ведомства пожелал новому послу Украины успехов в его дипломатической миссии в Таджикистане.