Эмомали Рахмон вручил государственные награды представителям различных профессий

- Таджикистан, политика
- 13:14, 29 августа 2019
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CA-NEWS (TJ) - Церемония вручения государственных наград и внеочередных воинских званий в честь 28-й годовщины Государственной независимости Таджикистана состоялась 29 августа в Касри миллат (Дворец нации) в Душанбе, сообщает пресс-служба главы государства.
Государственные награды представителям различных профессий вручал президент страны Эмомали Рахмон, который поздравил присутствующих с предстоящим Днем государственной независимости Таджикистана.
Наградами и званиями были удостоены 160 представителей науки и культуры, производства и услуг, исполнительных органов государственной власти, госслужащие и предприниматели, представители правоохранительных органов и силовых структур.
Таким образом:
1 человек был награжден орденом «Зарринточ» 1-й степени,
6 человек – орденом «Шараф» 2-й степени,
11 – медалью «Часорат» (Доблесть), 78 – медалью «За заслуги»,
2 – медалью «Шафкат» (Милосердие),
3 – медалью «Пограничник Таджикистана»,
1 – званием «Народный поэт Таджикистана»,
1 – почетным званием Деятель науки и техники Таджикистана,
1 – почетным званием «Заслуженный артист Таджикистана»,
20 – почетным званием «Заслуженный работник Таджикистана»,
19 – присвоены очередные звания,
11 человек получили премию «Исмоили Сомони».
Указом президента Таджикистана председатель Маджлиси намояндагон Шукурджон Зухуров награжден Орденом «Зарринточ» 1-й степени.