Эмомали Рахмон вручил государственные награды представителям различных профессий

CA-NEWS (TJ) - Церемония вручения государственных наград и внеочередных воинских званий в честь 28-й годовщины Государственной независимости Таджикистана состоялась 29 августа в Касри миллат (Дворец нации) в Душанбе, сообщает пресс-служба главы государства.

Государственные награды представителям различных профессий вручал президент страны Эмомали Рахмон, который поздравил присутствующих с предстоящим Днем государственной независимости Таджикистана.

Наградами и званиями были удостоены 160 представителей науки и культуры, производства и услуг, исполнительных органов государственной власти, госслужащие и предприниматели, представители правоохранительных органов и силовых структур.

Таким образом:

1 человек был награжден орденом «Зарринточ» 1-й степени,

6 человек – орденом «Шараф» 2-й степени,

11 – медалью «Часорат» (Доблесть), 78 – медалью «За заслуги»,

2 – медалью «Шафкат» (Милосердие),

3 – медалью «Пограничник Таджикистана»,

1 – званием «Народный поэт Таджикистана»,

1 – почетным званием Деятель науки и техники Таджикистана,

1 – почетным званием «Заслуженный артист Таджикистана»,

20 – почетным званием «Заслуженный работник Таджикистана»,

19 – присвоены очередные звания,

11 человек получили премию «Исмоили Сомони».

Указом президента Таджикистана председатель Маджлиси намояндагон Шукурджон Зухуров награжден Орденом «Зарринточ» 1-й степени.