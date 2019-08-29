Президенты России, США и Китая поздравили Мирзиёева с Днем независимости

CA-NEWS (UZ) - Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поступают поздравления от глав иностранных государств в связи с 28-летием независимости Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

В поздравлениях лидеры выражают пожелания успеха Шавкату Мирзиёеву, процветания и благополучия народу Узбекистана.

"Я уделяю большое внимание развитию китайско-узбекских отношений, высоко ценю сложившиеся с Вами плодотворные рабочие и крепкие личные отношения. Готов вместе с Вами прилагать усилия к укреплению политического взаимодоверия, углублению сотрудничества по совместному строительству «Одного пояса, одного пути» в целях достижения непрерывного и поступательного развития китайско-узбекских отношений всестороннего стратегического партнерства на благо двух стран и народов", - отмечается в поздравлении Си Цзиньпиня.

"Ваша страна добилась весьма значительных успехов в экономическом и социальном развитии. Узбекистан по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в региональных и международных делах", - отметил в поздравительной телеграмме Владимир Путин.

"Вспоминая о Вашем визите в Белый дом, я хочу сказать, что высоко ценю установившиеся между нашими двумя странами взаимоотношения, которые продолжают укрепляться на протяжении всего последнего года. Я также ценю Вашу непрерывную приверженность будущему Узбекистана через создание более крепких, прозрачных и ответственных организаций, служащих людям Узбекистана. Мы горды, что можем быть партнерами в Ваших успешных достижениях", - написал президент США Дональд Трам.

Напомним, что 1 сентября отмечается 28-летие независимости Узбекистана. о этому случаю в столице организовано около 400 мероприятий. Народные гуляния пройдут на Бродвее, на площади перед ГАБТ им. А.Навои, перед Республиканским интернациональным культурным центром, на площади «Дружба Народов» и в 11 районных центрах и парках.

Кульминацией торжественных мероприятий станет праздничный салют.