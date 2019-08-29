РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Налоговый комитет Узбекистана намерен платить деньги за информацию о нарушителях

CA-NEWS (UZ) -  Государственный налоговый комитет Узбекистана предлагает выплачивать премии за сообщения о налоговых нарушениях. Соответствующий проект документа вынесен на обсуждение.

Согласно положению Налогового комитета, который должен вступить в силу 11 сентября, предлагает установить порядок, согласно которому автор сообщения о налоговом правонарушении, если факт подтвердится, сможет получить премию в размере 5% от суммы взысканных штрафов, но не более трех размеров минимального размера оплаты труда (около 1,7 млн сумов или $180).

Если об одном и том же налоговом нарушении сообщат несколько человек, то вознаграждение будет выплачено лицу, которое первым информировало об этом.

Лица, предоставившие ложную информацию о налоговом законодательстве субъекта, могут быть привлечены к ответственности.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Нацбанк Таджикистана ликвидирует еще одну микрокредитную организацию по ее просьбе
  • В Таджикистане подозреваемые в пытках милиционеры вернулись к работе
  • Япония исключила Южную Корею из списка стран, на которые распространяются упрощенные экспортные процедуры
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×