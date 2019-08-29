Налоговый комитет Узбекистана намерен платить деньги за информацию о нарушителях

CA-NEWS (UZ) - Государственный налоговый комитет Узбекистана предлагает выплачивать премии за сообщения о налоговых нарушениях. Соответствующий проект документа вынесен на обсуждение.

Согласно положению Налогового комитета, который должен вступить в силу 11 сентября, предлагает установить порядок, согласно которому автор сообщения о налоговом правонарушении, если факт подтвердится, сможет получить премию в размере 5% от суммы взысканных штрафов, но не более трех размеров минимального размера оплаты труда (около 1,7 млн сумов или $180).

Если об одном и том же налоговом нарушении сообщат несколько человек, то вознаграждение будет выплачено лицу, которое первым информировало об этом.

Лица, предоставившие ложную информацию о налоговом законодательстве субъекта, могут быть привлечены к ответственности.