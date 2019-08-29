Верховный суд Южной Кореи отправил на пересмотр дело экс-президента Пак Кын Хе

- Азия и мир, политика
- 14:26, 29 августа 2019
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CA-NEWS (CA) - Верховный суд Южной Кореи 29 августа вынес решение пересмотреть вердикт суда низшей инстанции по делу о коррупции экс-президента страны Пак Кын Хе, передает телеканал YTN.
Судья, выносивший решение о возможности пересмотра, заявил, что при рассмотрении дела в суде низшей инстанции имели место процедурные проблемы. Дело бывшего президента направлено в Апелляционный суд Сеула.
Таким образом, дело вновь направлено на рассмотрение Апелляционного суда Сеула, который ранее приговорил Пак Кын Хе к 25 годам заключения по совокупности коррупционных обвинений.
Весной 2018 года Пак Кын Хе была признана виновной по 16 пунктам, в числе которых коррупция, разглашение государственной тайны, злоупотребление властью, вымогательство.
Подруга президента Чхве Сун Силь, которая, не занимая никакого официального поста, долгое время оказывала влияние на принятие ключевых решений во внутренней и внешней политике, будучи «серым кардиналом», была осуждена на 20 лет тюрьмы.