Верховный суд Южной Кореи отправил на пересмотр дело экс-президента Пак Кын Хе

CA-NEWS (CA) - Верховный суд Южной Кореи 29 августа вынес решение пересмотреть вердикт суда низшей инстанции по делу о коррупции экс-президента страны Пак Кын Хе, передает телеканал YTN.

Судья, выносивший решение о возможности пересмотра, заявил, что при рассмотрении дела в суде низшей инстанции имели место процедурные проблемы. Дело бывшего президента направлено в Апелляционный суд Сеула.

Таким образом, дело вновь направлено на рассмотрение Апелляционного суда Сеула, который ранее приговорил Пак Кын Хе к 25 годам заключения по совокупности коррупционных обвинений.

Весной 2018 года Пак Кын Хе была признана виновной по 16 пунктам, в числе которых коррупция, разглашение государственной тайны, злоупотребление властью, вымогательство.

Подруга президента Чхве Сун Силь, которая, не занимая никакого официального поста, долгое время оказывала влияние на принятие ключевых решений во внутренней и внешней политике, будучи «серым кардиналом», была осуждена на 20 лет тюрьмы.