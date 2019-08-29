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  29 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Количество транзитных железнодорожных составов, проходящих через Монголию, достигло 900 единиц
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (MNG) -  По состоянию на 26 августа количество железнодорожных составов, проходящих транзитом через территорию Монголии, составило 900 единиц, передает Montsame.

Из них 460 составов направлялись с Запада на Восток, а 440 поездов с Востока на Запад через Монголию.

Этот коридор является главной железнодорожной магистралью АО УБЖД и самым коротким транзитным путем, соединяющим Азию с Европой.

Если в 2016 году по этой магистрали были пропущены 167 транзитных железнодорожных составов, то в 2017 году этот показатель увеличился до 556, а в 2018 году - до 855 составов. Тогда в нынешнем году ожидается, что количество транзитных железнодорожных составов превысит 1300 единиц.

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