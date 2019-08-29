В Андижане, после «показухи» для президента, выгнанным на улицу женщинам выдали другой дом

CA-NEWS (UZ) - В Андижане женщинам, которым накануне визита президента власти области выдали коттеджи и после выгнали их оттуда, вновь выделили новые квартиры.

Об этом 28 августа сообщило местное издание “Калампир”, ссылаясь на заместителя главы Андижана, председателя комитета женщин Мохинур Касымову.

Накануне 28-й годовщины независимости Узбекистана в обещанные квартиры переехали Хуршида Тилляева, Муяссар Рахимова, Дильфуза Тешабаева, Шохиста Бакирова, Мехриноз Абдувалиева, Хайринисо Эрматова.

Напомним, что в мае этого года президент Шавкат Мирзияев посетил Андижан. Тогда на узбекском телевидении было показано интервью с шестью малообеспеченными семьями, которым местные власти выделили новые коттеджи. После отъезда президента людей выселили из предоставленных им домов.

Когда об этом инциденте стало известно общественности, глава Андижанской области Шухрат Абдурахманов признал, что инцидент имел место. Генеральная прокуратура, в свою очередь, потребовала наказать организаторов этой «показухи» .