РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане планируют увеличить производство золота путем создания новых мощностей

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане планируют увеличить производства драгоценного металла №1 (золота) путем создания новых мощностей. По данным министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, на севере Таджикистана появятся новые мощности для добычи золота, передает Avesta.

Ранее сообщалось, что ООО «ТВЕА Душанбе Горная Промышленность» в течение этого года приступит к строительству золотодобывающего предприятия. В настоящее время, китайской компанией построена необходимая инфраструктура для возведения будущего предприятия.

Ожидается, что строительство данного предприятия завершится в течение 2-3 лет. Предприятие будет построено на руднике «Верхний Кумарг», расположенном в Айнинском районе Согдийской области.

Право на использование этого месторождения китайская компания ТВЕА получила в начале прошлого года. До этого правительство Таджикистана предоставило ТВЕА право на разработку золотоносного рудника «Дуоба», который тоже находится в Айнинском районе.

В главном управлении геологии Таджикистана (Таджикглавгеология) сообщили, что в прошлом году правительство Таджикистана выдало лицензию китайской компании после изучения отчета о результатах геологоразведочных работ на указанном месторождении, которые проводились в несколько этапов.

По словам источника, получение лицензии на разработку месторождения также предусматривает строительство обогатительной фабрики и добычу минералов.

Источник также сообщил, что китайскими специалистами построена автомобильная дорога, ведущая к месторождению. Протяженность указанной дороги составляет около 30 км. Работы проводились за счет финансовых средств компании «ТВЕА Душанбе горная промышленность».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Нацбанк Таджикистана ликвидирует еще одну микрокредитную организацию по ее просьбе
  • Посол Узбекистана в Кыргызстане назначен советником премьер-министра РУз по трудовым мигрантам
  • ГУВД Ташкента заявило, что «принудительно бороды никто не сбривал и сбривать не будет»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×