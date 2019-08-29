В Таджикистане планируют увеличить производство золота путем создания новых мощностей

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане планируют увеличить производства драгоценного металла №1 (золота) путем создания новых мощностей. По данным министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, на севере Таджикистана появятся новые мощности для добычи золота, передает Avesta.



Ранее сообщалось, что ООО «ТВЕА Душанбе Горная Промышленность» в течение этого года приступит к строительству золотодобывающего предприятия. В настоящее время, китайской компанией построена необходимая инфраструктура для возведения будущего предприятия.

Ожидается, что строительство данного предприятия завершится в течение 2-3 лет. Предприятие будет построено на руднике «Верхний Кумарг», расположенном в Айнинском районе Согдийской области.

Право на использование этого месторождения китайская компания ТВЕА получила в начале прошлого года. До этого правительство Таджикистана предоставило ТВЕА право на разработку золотоносного рудника «Дуоба», который тоже находится в Айнинском районе.

В главном управлении геологии Таджикистана (Таджикглавгеология) сообщили, что в прошлом году правительство Таджикистана выдало лицензию китайской компании после изучения отчета о результатах геологоразведочных работ на указанном месторождении, которые проводились в несколько этапов.

По словам источника, получение лицензии на разработку месторождения также предусматривает строительство обогатительной фабрики и добычу минералов.

Источник также сообщил, что китайскими специалистами построена автомобильная дорога, ведущая к месторождению. Протяженность указанной дороги составляет около 30 км. Работы проводились за счет финансовых средств компании «ТВЕА Душанбе горная промышленность».