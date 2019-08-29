В Алматы отметили Международный день действий против ядерных испытаний

CA-NEWS (KZ) - 28 августа в Алматы состоялся круглый стол, посвященный Международному дню действий против ядерных испытаний. Мероприятие организовано при сотрудничестве Представительства Министерства иностранных дел в г. Алматы, Информационного Бюро ООН в РК и Казахского национального университета им.Аль-Фараби, сообащет пресс-служба МИД РК.



В ходе работы круглого стола были обсуждены возможности развития диалога по вопросам международной безопасности путем активного вовлечения молодого поколения страны. Мир, свободный от ядерной угрозы – это надежный путь к устойчивому развитию, всеобщей безопасности и стабильности на земле.

В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в г.Алматы, научного и академического сообщества, молодежных организаций и гражданского общества.

Как известно, 29 августа 1991 года Указом Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева был закрыт один из крупнейших в мире Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Данная дата по инициативе Казахстана была утверждена 64-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в качестве Международного дня действий против ядерных испытаний. Генеральная Ассамблея ООН призвала активизировать усилия ООН, государств мира, межправительственных и неправительственных организаций в деле прекращения ядерных испытаний на планете.