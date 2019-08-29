Цифровые технологии позволяют произвести переворот в сельском хозяйстве - ФАО

CA-NEWS (CA) - Молодежь во всем мире с трудом идет работать в сектор сельского хозяйства. Сельское хозяйство, традиционно требовавшее тяжелого ручного труда и предлагавшее низкие заработки, редко привлекает к себе новые поколения, которые чаще предпочитают пробовать счастья в поиске работы в городах.

И в то же время из всех секторов экономики у сельского хозяйства самый большой потенциал в том, что касается сокращения нищеты, например, в регионах Африки к югу от Сахары, где более шестидесяти процентов всего населения, составляющего 1,2 млрд человек, моложе 25 лет. Это растущее молодое население нуждается в плодотворной занятости, а продовольствие и сельское хозяйство, возможно, переосмысленные, могли бы предложить это молодежи, передает ФАО.

Уже сегодня в сельском хозяйстве существуют новые приемы работы, в которых задействованы цифровые и технологические инновации, повышающие его эффективность, а также, что тоже немаловажно, открывающие новые возможности перед молодыми предпринимателями.

Вот 5 примеров того, как задействованная мощь цифровых технологий позволяет произвести переворот в сельском хозяйстве.

1. Дроны. по некоторым подсчетам, в ближайшие пять лет в мире продовольственный и сельскохозяйственный сектор станет вторым по величине пользователем дронов. ФАО уже применяет дроны во многих странах для сбора в реальном режиме времени детальных данных о проблемах в продовольствии и сельском хозяйстве, например, рисках природных бедствий и для оценки нанесенного ими ущерба.

2. Приложение с системой контроля и раннего предупреждения заражения кукурузной листовой совкой (FAMEWS).Совка кукурузная листовая – опасный вредитель, уничтожающий кукурузу и другие важные культуры в ряде районов Южной и Северной Америки, Африки и Азии. Только фермеры в полях могут успешно бороться с кукурузной листовой совкой. Вот почему ФАО разработала инструмент для сбора данных, которые вводят находящиеся на своих полях фермеры. Эта информация, вносимая в приложение, передается в глобальную интернет-платформу и анализируется для получения в реальном масштабе времени отчетов о состоянии дел, расчета уровней заражения и предложения мер по снижению воздействия.

3. Приложение Нуру. Помимо приложения FAMEWS, ФАО и Университет штата Пенсильвания разработали дополнительное голосовое приложение под названием Нуру: если поднести его к поврежденному растению приложение может сразу же подтвердить, появилось ли повреждение из-за кукурузной совки. В Нуру сочетается машинное обучение и искусственный интеллект. Приложение работает в обычном мобильном телефоне на базе Андроид, и им можно пользоваться также и без подключения к интернету. Кроме английского, Нуру скоро сможет также заговорить на французском, суахили и тви, приложение постоянно осваивает новые языки, чтобы быть понятнее фермерам на их родном языке. Скоро приложение Нуру будет соединено с системой FAMEWS, в которой все данные будут перепроверяться национальными центрами по борьбе с кукурузной листовой совкой и сохраняться на глобальной интернет-платформе.

4. Приложение Абалоби. Абалоби, что на языке кхоса означает «рыбаки», это мобильное приложение, предназначенное мелким рыбакам для регистрации того, что они поймали, когда, где, с помощью чего и за сколько они продали свой улов. Вся эта информация сохраняется в приложении и становится доступной другим мелким рыбакам. Вдоль побережья Южной Африки сегодня существуют 30 000 рыбаков-кустарей, живущих морем и балансирующих на тонкой грани между коммерческим и натуральным рыбным хозяйством. Производя собственные знания о рыболовстве, они способствуют укреплению устойчивости местного населения к внешним воздействиям, особенно в условиях изменения климата.

5. Приложения с сельскохозяйственными услугами.Четыре новых сервисных приложения предоставляют фермерам в реальном времени информацию о погоде, уходе за домашними животными, рынках и питании. Приложение с информацией о погоде и календарем сельскохозяйственных культур сочетает прогнозы погоды и график земледельческих работ, предлагая раннее предупреждение о потенциальных рисках. Приложение для лечения и кормления скота позволяет бороться с потерями, предоставляя информацию о борьбе с заболеваниями животных и стратегиях кормления скота.

Приложение AgriMarketplace позволяет фермерам получать более совершенную информацию о поставщиках для закупок сырья, рынках для продажи собственной продукции и рыночных ценах. Приложение e-Nutrifood предлагает сельским жителям рекомендации по производству, хранению и потреблению питательной пищи.

Цифровые технологии уже стали нашим сегодня, а для будущего необходимы инновации. Новые идеи нашей молодежи, а также организаций, университетов и компаний во всем мире помогают раскрыть потенциал секторов продовольствия и сельского хозяйства для сокращения нищеты, уменьшения разрыва с сельскими районами, организации занятости и новых возможностей для молодежи и обеспечения равнодоступности информации, технологий и рынков.

ФАО создает эти инновационные решения и способствует их распространению для решения как никогда сложных проблем, встающих в будущем перед нашим продовольствием и сельским хозяйством.