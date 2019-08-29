В Ташкенте открылся первый центр для женщин, пострадавших от домашнего насилия
- Узбекистан, общество
- 17:00, 29 августа 2019
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CA-NEWS (UZ) - В столице прошло торжественное открытие первого Ташкентского и республиканского центра реабилитации и адаптации женщин, сообщила 29 августа пресс-служба ГУВД.
Центр предназначен для женщин, попавших в трудную ситуацию, в первую очередь, подвергшихся домашнему насилию. Сюда можно обратиться по телефону, через социальные сети или сразу приехать в сам центр, отметили в ведомстве.
В центре будут работать психологи, юристы, медики. При необходимости, женщина может находиться в центре в течение нескольких дней. Здесь же у женщин есть возможность получить работу. Центр создан при поддержке администрации города Ташкента.