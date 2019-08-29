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  29 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте открылся первый центр для женщин, пострадавших от домашнего насилия

CA-NEWS (UZ) -  В столице прошло торжественное открытие первого Ташкентского и республиканского центра реабилитации и адаптации женщин, сообщила 29 августа пресс-служба ГУВД.

Центр предназначен для женщин, попавших в трудную ситуацию, в первую очередь, подвергшихся домашнему насилию. Сюда можно обратиться по телефону, через социальные сети или сразу приехать в сам центр, отметили в ведомстве.

В центре будут работать психологи, юристы, медики. При необходимости, женщина может находиться в центре в течение нескольких дней. Здесь же у женщин есть возможность получить работу. Центр создан при поддержке администрации города Ташкента.

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