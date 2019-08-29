Президент Таджикистана вручил своему зятю орден Почета

CA-NEWS (TJ) - Зять президента Таджикистана, известный бизнесмен Шамсулло Сохибов, получил 29 августа из рук Эмомали Рахмона орден «Шараф» (орден Славы) второй степени. Наравне с ним государственных наград удостоились ряд министров и госчиновников, деятелей культуры и искусства, представители силовых структур.

Как сообщает пресс-служба президента, награждение приурочено к предстоящему празднованию Дня независимости страны. Орденом Славы в этот раз были удостоены шесть человек, среди которых и зять, глава крупной бизнес-корпорации «Фароз».

Фотография вручения ордена Сохибову была размещена на сайте президента страны, и в альбоме пресс-служба главы государства в сети Flickr, однако, вскоре была удалена, сообщает Радио Озоди.

Имя Шамсулло Сохибов в реестре юридических лиц числится единственным собственником ЗАО «Фароз», он также является заместителем президента Национального олимпийского комитета. ⠀

Ранее в одной из своих публикаций журналисты международного Центра расследования коррупции OCCRP писали, что компания “Фароз” является монополистом в Таджикистане в ряде прибыльных сфер бизнеса, включая продажу топлива, сбор и производство лекарственного корнеплода - ферулы. ⠀

За какие заслуги вручены награды на сайте президента не сообщается.

Среди них, председатель нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров, глава МИД Сироджиддин Мухриддин, министр юстиции Рустам Шохмурод, министр образования Нуриддин Саид, министр экономического развития Неъматулло Хикматуллозода, председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода, начальник УВД столицы Шариф Назарзода и другие. ⠀

Сохибов не единственный представитель семьи президента, получавший высокую награду. В августе 2015 года также орденом Шараф, только 1-й степени, награждалась дочь президента Озода Рахмон, в то время – первая замминистра иностранных дел республики.

Еще раньше в сентябре 2013 года Эмомали Рахмон вручил своему зятю Джамолиддину Нуралиеву орден Почета второй степени. Тогда Нуралиев работал первым заместителем министра финансов Таджикистана.