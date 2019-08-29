В Улан-Баторе состоялась консультативная встреча о ситуации с правами человека в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Очередной второй доклад о ситуации с правами человека в Монголии был рассмотрен Советом ООН по правам человека в 2015 году, в соответствии с которым правительству Монголии были представлены 150 рекомендаций, передает Montsame.

В мае 2020 года Монголия должна представить следующий очередной доклад о ситуации с правами человека в стране на рассмотрение Совета ООН по правам человека, в том числе отчет о выполнении вышеуказанных рекомендаций.

28 августа в здании МИД Монголии состоялась консультативная встреча на тему общественное мнение и его воздействие на правительственную политику, меры и деятельности относительно выполнения рекомендаций Совета ООН.

Во встрече приняли участие представители соответствующих министерств, Главного управления полиции, Главного управления профессионального надзора, Главного управления принудительного исполнения судебных решений, Национального комитета по гендерным вопросам, Комитета телекоммуникаций, Мэрии Улаанбаатара, неправительственных организаций Монголии по правам человека и других организаций.

В соответствии с рекомендациями Совета ООН по правам человека участники обсудили вопросы о взаимосвязях политики и структуре прав человека и гражданина на национальном уровне.

Это мероприятие способствует интеграции общественного мнения в правительственную политику по отношению прав человека, взаимному обмену информацией и реальной оценке состояния прав человека в Монголии.