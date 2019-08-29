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  29 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Под Петербургом госпитализированы четыре мигранта из Узбекистана и Таджикистана после падения с высоты

CA-NEWS (UZ) -  В среду, 28 августа, в медицинское учреждение в городе Кронштадт были доставлены двое граждан Узбекистана и двое граждан Таджикистана. У них обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. Трое из пострадавших получили тяжелые травмы.

Сотрудникам правоохранительных органов поступила информация о госпитализации двух уроженцев Узбекистана в возрасте 31 и 36 лет и двое уроженцев Таджикистана в возрасте 35 и 38 лет. По предварительной информации, мужчины упали в шахту лифта на стройке в городе Кронштадт.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, один из пострадавших был отпущен в удовлетворительном состоянии с ушибом плеча и поясницы. Остальные трое пострадали значительно сильнее: переломы позвоночника, ребер, ног и травматические шок. Двое находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести.

На данный момент обстоятельства, время и место падения устанавливаются сотрудниками полиции.

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