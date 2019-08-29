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  29 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Поездки в хадж в Туркменистане оказались финансово выгодными - СМИ

CA-NEWS (TM) -  Поездки в хадж за госсчет оказываются финансово выгодными для жителей Туркменистана, вынужденных давать взятку за возможность исполнить пятый столп ислама, сообщает «Хроника Туркменистана».

По данным издания, чтобы быть включенными в паломнические списки жители республики платят взятку в размере 10 тысяч манатов, что составляет 2,9 тыс. долларов по официальному курсу или порядка 550 долларов по курсу черного рынка.

Вернувшимся на родину паломникам власти компенсируют 2 тысячи долларов по официальному курсу, покрывая их расходы на перелет, питание, проживание и т. д. Большинство паломников тратят во время поездки более скромные суммы и поэтому с учетом черного курса оказываются в выигрыше.

Отмечается, что принципиально не желающие давать взятку за поездку в хадж мусульмане вынужденны стоять в очереди годами. Эта категория верующих объясняет свою позицию тем, что смешивать хадж и коррупцию — харам (грех). При этом у них есть возможность обратиться в частную хадж-компанию, предлагающую путевки в среднем по 5 тысяч долларов.

В нынешнем году из Туркменистана в хадж отправилось около 160 человек.

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