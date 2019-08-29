Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 30 августа
- Кыргызстан, погода
- 18:50, 29 августа 2019
- Просмотров: 764
- Обновлено: 19:01, 29 августа 2019
CA-NEWS (KG) - Прогноз погоды по Центральной Азии на 30 августа от чешской компании Windy.com.
Самая максимальная температура будет наблюдаться в Туркменабаде +31 (Туркменистан).
Самая низкая температура: в Костанай +13.
*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 7 сентября. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары
Cогласно британскому сайту Weather online, в странах Центральной Азии 30 августа погода будет держаться при следующих температурах:
В Казахстане:
В Кыргызстане:
В Таджикистане:
В Туркменистане:
В Узбекистане: