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  30 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане лицам, находящимся в международном розыске, приостановят паспорт

CA-NEWS (UZ) -  Теперь в Узбекистане при наличии оснований считать, что обвиняемый или подсудимый, находившийся в розыске, может выехать за границу или передвигаться за границей с использованием паспорта (проездного документа), то действие этого паспорта может быть приостановлено в судебном порядке.

В Уголовно-процессуальный кодекс введена норма, касающаяся приостановления действия паспорта, говорится в сообщении Минюста.

Приостановление действия паспорта осуществляется в целях предотвращения уклонения обвиняемого, подсудимого от дознания, предварительного следствия и суда, пресечения его дальнейшей преступной деятельности, обеспечения исполнения приговора.

Под приостановлением действия паспорта (проездного документа) понимается временное приостановление действия паспорта, биометрического паспорта, биометрического паспорта для выезда за границу и проездного документа лица без гражданства.

При этом, приостановление действия паспорта (проездного документа) применяется только в отношении обвиняемого или подсудимого лица, объявленного в межгосударственный или международный розыск.

Отмечается, что приостановление действия паспорта (проездного документа) не влечет за собой прекращение гражданства Узбекистана или отмену правового статуса лица без гражданства.

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