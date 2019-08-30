В Узбекистане лицам, находящимся в международном розыске, приостановят паспорт

CA-NEWS (UZ) - Теперь в Узбекистане при наличии оснований считать, что обвиняемый или подсудимый, находившийся в розыске, может выехать за границу или передвигаться за границей с использованием паспорта (проездного документа), то действие этого паспорта может быть приостановлено в судебном порядке.

В Уголовно-процессуальный кодекс введена норма, касающаяся приостановления действия паспорта, говорится в сообщении Минюста.

Приостановление действия паспорта осуществляется в целях предотвращения уклонения обвиняемого, подсудимого от дознания, предварительного следствия и суда, пресечения его дальнейшей преступной деятельности, обеспечения исполнения приговора.

Под приостановлением действия паспорта (проездного документа) понимается временное приостановление действия паспорта, биометрического паспорта, биометрического паспорта для выезда за границу и проездного документа лица без гражданства.

При этом, приостановление действия паспорта (проездного документа) применяется только в отношении обвиняемого или подсудимого лица, объявленного в межгосударственный или международный розыск.

Отмечается, что приостановление действия паспорта (проездного документа) не влечет за собой прекращение гражданства Узбекистана или отмену правового статуса лица без гражданства.