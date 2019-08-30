Узбекских паломников, поехавших в хадж без разрешения, задержали и допросили сотрудники спецслужб

CA-NEWS (UZ) - 28 августа в аэропорту Ташкента были задержаны 35 граждан Узбекистана, поехавшие в Саудовскую Аравию для совершения большого паломничества без согласия Духовного управления мусульман через частные фирмы в Объединенных Арабских Эмиратах.

Один из задержанных в аэропорту Ташкента узбекских паломников говорит, что сотрудники спецслужб спрашивали его о том, «с кем он поехал в хадж, кто руководил группой паломников, какую сумму они заплатили за поездку, и с кем встречался заграницей», передаёт centralasian.org.

– Мы прилетели из Дубая в Ташкент 28 августа, в 16:30 по местному времени. В аэропорту нас задержали сотрудники Службы государственной безопасности и завели для допроса в отдельные кабинеты. Во время допроса они устроили нам очную ставку с бородатым парнем из Ташкента по имени Даврон. Спрашивали нас: «Сколько вы заплатили этому парню?» В это время одна из женщин, приехавшая вместе с нашей группой, устроила там скандал, сказав: «Я целых 30 лет ждала своей очереди, чтобы поехать в хадж, но так и не смогла дождаться. Мы ведь не совершали там ничего плохого, во время совершения паломничества молились за здравие нашего президента». После ее слов ситуация смягчилась. Нас удерживали там семь часов, забрали у всех паспорта. Потом отпустили домой, заявив, что свои паспорта мы сможем забрать в отделении милиции, когда нас вызовут на допрос, – говорит собеседник.

Согласно Положению о порядке организации и проведения мероприятий «Хадж» и «Умра», принятого Комитетом по делам религий при Кабинете министров Узбекистана 7 июня 2017 года, узбекистанцам запрещено совершать большое и малое паломничества (хадж или умру) в Мекку через частные фирмы без согласия Духовного управления мусульман (ДУМУ).

Согласно данному Положению, посольство Саудовской Аравии в Узбекистане прекратило выдавать визы узбекским гражданам без разрешения ДУМУ.

Напомним, что осенью прошлого года Комитет по делам религий при Кабинете министров Узбекистана запретил местным мусульманам ездить в Саудовскую Аравию для совершения малого паломничества через частные туристические фирмы. Разрешение организовывать такие туры частные туроператоры в Узбекистане получили в 2016 году. Но в официальном письме, которое глава Комитета по делам религий Джасур Акрамов направил 18 сентября 2018 года председателю Госкомитета Узбекистана по развитию туризма Бахтияру Умарову, говорилось, что в дальнейшем «организация туров в умру частными фирмами является нецелесообразным».

К примеру, раньше узбекистанцы, направляющиеся в малый хадж, получали умра-визу в посольстве Саудовской Аравии в Объединенных Арабских Эмиратах (Дубае). В среднем такой тур стоил 2 тысячи долларов. Однако с прошлого года посольство Саудовской Аравии в Дубае начало отказывать узбекским гражданам в выдаче визы через туристические фирмы.

Однако, несмотря на эти ограничения, в течение последних двух лет некоторые узбекистанцы все же продолжают совершать большое и малое паломничество, обращаясь за визой в частные фирмы в Дубае.

Один из узбекских паломников, задержанный на днях в аэропорту Ташкента, говорит, что ездить в Мекку по линии Духовного управления мусульман «очень тяжело и дорого».

– Духовное управление мусульман просто монополизировало поездки в хадж. В стране есть мусульмане, которые годами ждут своей очереди, но до сих пор не смогли съезить в Мекку. Во-вторых, ездить в Саудовскую Аравию по линии ДУМУ стоит очень дорого – 4 тысячи долларов. Частные фирмы в Дубае предлагают совершить паломничество за 3 тысячи долларов. Они предлагают мусульманам намного лучшие условия, чем наше Духовное управление мусульман, – сказал собеседник.

Саидакмалхон Шакиров, сотрудник Духовного управления мусульман, занимающийся вопросами организации хаджа, заявил, что не в курсе о задержании группы паломников в столичном аэропорту. По его словам, совершение узбекистанцами большого и малого паломничества через частные фирмы считается незаконным.

Напомним, что в 2017 году квота на хадж для Узбекистана с численностью населения более 32 миллионов человек была увеличена почти на 40 процентов – с 5200 до 7200 человек.

Однако в прошлом году в Узбекистане ввели ограничения на повторное паломничество мусульман в Мекку (хадж и умру). Согласно принятым правилам, узбекистанцы смогут совершать большое паломничество (хадж) только один раз в жизни. Также, согласно новым правилам, желающие отправиться в умру (малый хадж) смогут сделать это лишь в том случае, если не совершали этот обряд в последние два года или в последние пять лет не совершали большое паломничество.

Кроме того, в прошлом году Духовное управление мусульман Узбекистана издало фетву, согласно которой кандидат на совершение хаджа должен быть «авторитетной личностью в своей махалле и служить примером».

Многим гражданам в Узбекистане приходится годами ждать своей очереди, чтобы совершить паломничество в Мекку. Некоторые граждане жаловались на коррупцию при решении вопроса об отправке в хадж.