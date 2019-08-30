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  30 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана провел кадровые перестановки

CA-NEWS (UZ) -  Пресс-служба президента Узбекистана сообщила о кадровых перестановках.

Министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев, занимавший этот пост с апреля 2018 года, назначен советником президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.

Его первым заместителем назначен Кахрамон Куранбаев, заместителем - Умар Исмаилов.

Кахрамон Куранбаев ранее занимал должность первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта.

Умар Исмаилов занимал ранее должность советника президента Узбекистана по вопросам государственной службы и кадрового резерва.

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