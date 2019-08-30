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  30 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия провела масштабные военные учения с Россией

CA-NEWS (MNG) -  Российские военнослужащие представили кадры крупномасштабных учений в Монголии, в которых демонстрировалось производство стреляющих вертолетов и ракетных пусковых установок.

Одиннадцатое ежегодное российско-монгольское учение «Селенга-2019» проходило с 15 по 24 августа, и в этом году было задействовано 1400 военнослужащих из обеих стран.

Онлайн-зрители получили доступ к видеороликам о установленных на грузовиках ракетных установках Град, стреляющих снарядами с разных ракурсов.

Были сняты боевые корабли, пролетавшие над примерно 10 000 гостей и запускающие ракеты по целям, в то время как установленная камера показывала действие вблизи.

Дроны снимали боевые танки Т-72Б3, стреляя по целям, когда они перемещались по степному ландшафту в строю.

Селенга-2019 была завершена военным парадом и стрельбой из оружия, испытанным в ходе учений.

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