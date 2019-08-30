Президент Таджикистана провел очередное заседание правительства

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 29 августа провел очередное заседание правительства республики, в начале которого был заслушан отчет министра здравоохранения и социальной защиты населения РТ Насима Олимзода, сообщает пресс-служба главы государства.

Министр здравоохранения отчитался о ходе выполнения постановления правительства Республики Таджикистан от 25 февраля 2017 года, «О Национальной программе по противодействию эпидемии вируса иммунного дефицита человека в Республике Таджикистан на 2017-2020 годы».

Было отмечено, что эта Национальная программа была принята с целью снижения роста заражения вирусом иммунного дефицита человека в республике и оказания медицинского и социального обслуживания пациентам.

Основной целью программы является равный доступ населения к качественным обслуживаниям по предотвращению, лечению, уходу и поддержке с учетом степени заражения вирусом иммунного дефицита человека.

Заслушав отчет министра здравоохранения и социальной защиты населения, Эмомали Рахмон дал указание принять дополнительные меры для качественного выполнения Программы.

Затем члены правительства обсудили и направили для рассмотрения в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан законопроекты о внесении поправок в закон «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2019 год», в Налоговый кодекс Республики Таджикистан, в закон «О государственной пошлине» и в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

На заседании правительства были также обсуждены вопросы о концепции развития угольной сферы Республики Таджикистан на период до 2040 года, о Государственной программе развития цифрового телевещания в РТ на 2020-2024 годы, о Государственной программе совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в РТ на период до 2030 года, о Программе по снижению уровня незарегистрированной (неофициальной) занятости в РТ на 2019-2023 годы и об образовании государственного учреждения «Администрация свободной экономической зоны «Кулоб».

В конце председатель правительства Эмомали Рахмон обратил внимание членов правительства на выполнение указаний и поручений очередного заседания.

Глава государства поручил членам Правительства и руководителям государственных структур использовать все возможности для осуществления стратегических целей.

Было поручено организовать по всей стране празднование общенационального праздника – 28-летия Государственной независимости Республики Таджикистан.

Президент также поручил обеспечить своевременную и качественную сдачу в эксплуатацию запланированных в городах и районах объектов различного назначения во имя достойной встречи 30-летия Государственной независимости Республики Таджикистан.

Другие поручения были даны Правительству страны, руководству министерств и государственных ведомств, исполнительных органов государственной власти городов и районов относительно подготовки всех сфер к зимнему периоду, осеннему севу и расширению работ по благоустройству.