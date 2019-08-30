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  30 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде 11 октября состоится заседание глав государств СНГ

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде 11 октября состоится заседание глав государств СНГ. Ход подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ обсудили в ходе телефонного разговора 29 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель председателя Кабинета министров, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Как сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, в числе прочего стороны обсудили итоги Первого Каспийского экономического форума, который прошел в Авазе 11-12 августа.

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