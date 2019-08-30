В Монголии завершился международный конкурс «ABU Robocon-2019»

CA-NEWS (MNG) - Впервые в Монголии прошел ежегодный международный конкурс роботов «ABU Robocon-2019» среди студентов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Победителем конкурса стала гонконгская сборная. Второе место на конкурсе заняла сборная Монголии. Вьетнам финишировал третьим.

В этом году в «ABU Robocon-2019» приняли участие 17 команд из университетов, колледжей и академий из 16 стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского региона.

ABU Robocon (The Asia-Pacific Robot Contest - Азиатско-тихоокеанские соревнования роботов) — соревнования робототехники в Азиатско-океанском колледже. Основаны в 2002 году Азиатско-тихоокеанским вещательным союзом (ABU). В ходе соревнований роботы выполняют задачу за определенное время. Конкурс направлен на создание дружественных отношений между командами молодых разработчиков из разных стран, а также помочь технологическому прогрессу и технологии вещания в регионе. Мероприятие транслируется во многих странах через членов Азиатско-Тихоокеанского Вещательного Союза.