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  30 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии завершился международный конкурс «ABU Robocon-2019»

CA-NEWS (MNG) -  Впервые в Монголии прошел ежегодный международный конкурс роботов «ABU Robocon-2019» среди студентов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Победителем конкурса стала гонконгская сборная. Второе место на конкурсе заняла сборная Монголии. Вьетнам финишировал третьим.

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В этом году в «ABU Robocon-2019» приняли участие 17 команд из университетов, колледжей и академий из 16 стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского региона.

ABU Robocon (The Asia-Pacific Robot Contest - Азиатско-тихоокеанские соревнования роботов) — соревнования робототехники в Азиатско-океанском колледже. Основаны в 2002 году Азиатско-тихоокеанским вещательным союзом (ABU). В ходе соревнований роботы выполняют задачу за определенное время. Конкурс направлен на создание дружественных отношений между командами молодых разработчиков из разных стран, а также помочь технологическому прогрессу и технологии вещания в регионе. Мероприятие транслируется во многих странах через членов Азиатско-Тихоокеанского Вещательного Союза.

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