В Казахстане отмечают День Конституции

CA-NEWS (KZ) - Казахстан отмечает День Конституции. Дата праздника - 30 августа - определена датой принятия Основного закона на общенациональном референдуме в 1995 году.
Поздравление президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции:
Уважаемые соотечественники!
Поздравляю всех вас с Днем Конституции Республики Казахстан!
История убедительно свидетельствует о стремлении нашего народа к верховенству закона, обеспечению основных прав и свобод человека.
Конституция Казахстана, вобрав в себя лучший мировой опыт и практику, а также исторические и национальные традиции, служит прочным фундаментом единства народа и Независимости нашего государства.
В следующем году мы будем отмечать 25-летие нашего Основного закона, который все эти годы является прочной гарантией созидания и прогресса.
Сформировав целостную правовую и социально-экономическую систему, Казахстан взял курс на всестороннюю модернизацию. В ее основе План нации и институциональные реформы, разработанные Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.
Наша цель – качественный экономический рост, обеспечение социальных потребностей народа, повышение его уровня жизни, а также совершенствование политической системы государства.
Наша Конституция будет и впредь успешно служить интересам наших граждан, способствовать дальнейшему развитию Республики Казахстан.
Желаю всем казахстанцам здоровья, благополучия и успехов!