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  30 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане отмечают День Конституции

CA-NEWS (KZ) -  Казахстан отмечает День Конституции. Дата праздника - 30 августа - определена датой принятия Основного закона на общенациональном референдуме в 1995 году.

Согласно Конституции, Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым, социальным, унитарным государством с президентско-парламентской формой правления, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. По признанию первого президента Нурсултана Назарбаева, Конституция дала народу в Казахстане самое главное — право выбора.

Поздравление президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции:

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю всех вас с Днем Конституции Республики Казахстан!

История убедительно свидетельствует о стремлении нашего народа к верховенству закона, обеспечению основных прав и свобод человека.

Конституция Казахстана, вобрав в себя лучший мировой опыт и практику, а также исторические и национальные традиции, служит прочным фундаментом единства народа и Независимости нашего государства.

В следующем году мы будем отмечать 25-летие нашего Основного закона, который все эти годы является прочной гарантией созидания и прогресса.

Сформировав целостную правовую и социально-экономическую систему, Казахстан взял курс на всестороннюю модернизацию. В ее основе План нации и институциональные реформы, разработанные Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.

Наша цель – качественный экономический рост, обеспечение социальных потребностей народа, повышение его уровня жизни, а также совершенствование политической системы государства.

Наша Конституция будет и впредь успешно служить интересам наших граждан, способствовать дальнейшему развитию Республики Казахстан.

Желаю всем казахстанцам здоровья, благополучия и успехов!

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