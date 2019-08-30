США помогает развивать хип-хоп культуру в Улан-Баторе

CA-NEWS (MNG) - Американская хип-хоп программа «Следующий уровень» дошла до Монголии. Посольство США в Улан-Баторе сотрудничает с Universal Zulu Nation - Монголия, чтобы организовать «Следующий уровень» в Улан-Баторе с 16 по 27 сентября текущего года.

Мероприятие состоит из трех основных компонентов: семинары, джем-сейшн ("jam sessions") / культурное сотрудничество и заключительный концерт.

Десять посланников, в которых участвуют четыре главных исполнителя хип-хопа в хип-хоп танце, битмейке, диджеинге и рэпе/MCing, проведут двухнедельную интенсивную целевую программу в Монголии.

Эта программа является частью общественной информационно-пропагандистской кампании, объявленной правительствами Соединенных Штатов и Монголии в честь празднования 2019 года как - Год молодежи Монголии и США.

Местный партнер-исполнитель этой программы, Universal Zulu Nation - Монголия, был выбран на основе открытого конкурса, объявленного посольством США 8 июля 2019 года. Universal Zulu Nation возглавляет г-н Э. Мөнхболд, член отделения Superbad Chapter of the Universal Zulu Nation и основатель студии Extreme Crew. Благодаря партнерству с Universal Zulu Nation эта программа сможет соединиться с монгольскими и региональными сообществами хип-хопа, которые принимают участие в национальных и международных мероприятиях и соревнованиях, таких как R16, Challenge Cup, Mongolian Bboy City и UB Dance.

Next Level или «Следующий уровень» - это инициатива Государственного департамента США, Института гуманитарных наук Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и Международного центра Меридиан. Его миссия - использовать хип-хоп музыку и танцы, чтобы способствовать межкультурному творческому обмену в различных сообществах. Next Level - это международная программа музыкального и культурного обмена, которая работает с посольствами и консульствами США с целью охвата как можно большего числа групп, особенно малообеспеченных сообществ и молодежи, передает посольство США в Монголии.